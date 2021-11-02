Reha Erginer, Boluspor taraftarından destek istedi

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor’un teknik direktörü Reha Erginer takım olarak iyi bir standart yakaladıklarını ve güzel futbol oynadıklarını söyledi. Ligde takımlar arasında çok az puan farkı olduğunu ifade eden Erginer, "Ligdeki sıralamamızı konuşmamız için erken. Biz lige maç maç bakıyoruz. Küçük hedefler sizi büyük hedeflere götürecektir. İlk yarının sonundaki sıralamamız bizim için çok önemli. Biz takım olarak baktığımızda belli bir oyun standardı yakaladık. İyi bir oyun oynuyoruz. Bunları bazı maçlarda skora yansıtıyoruz, bazılarında yansıtamıyoruz. Ligde takımlar arasında çok az puan farkları var. Dolayısıyla sıralamanız günlük olarak değişebiliyor. İki galibiyetle ilk 6'ya yükselebilirken, iki mağlubiyetle de düşme potasına yerleşebiliyorsunuz. Bu sanırım ilk yarı bitene kadar böyle devam edecek. Biz doğru bir yerde kendimize pozisyon almak istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZ BOLUSPOR'A BİRAZ KÜSKÜN"

Reha Erginer, maçlara daha fazla taraftarın gelmesini ve kendilerine destek olmalarını isteyerek, şöyle konuştu: "Taraftarımız Boluspor'a biraz küskün. Ama bu ne yönetimsel ne de takımla alakalı. Onların küskünlükleri bence 4-5 sezondur süregelen kulübün içinde bulunduğu konum. Belki onların bir tepkisi bu. Ama şunu unutmamamız lazım, taraftarımıza kesinlikle ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Bu kulüp kimsenin malı değil. Burada kimse sonsuza kadar kalmayacak. Buranın gerçek sahibi taraftarlar. Taraftar da tabii kulübü bulunduğu lig ya da sıralama için sevmemeli. Onlar arma için, renkleri için sevmeli. Asıl olan Boluspor'un varlığı. Biz onları yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah tribünler taraftarlara yüzde yüz açıldığında biz de o tribünleri doldurmalarını, daha çok sayıda yanımızda yer almalarını istiyoruz. Zaten maçların tadı tuzu olmuyor seyirci olmadan. İyi bir takımımız var. Gelecek vaadeden bir takımız. Bizim bu mücadelemizdeki zorlu yolculuğumuzda bizimle beraber olmalarını istiyoruz. Bunun için de bizi maçlarda 90 dakika koşulsuz desteklemelerini istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar, tribünleri doldursunlar. Bizim sevincimize de üzüntümüze de ortak olsunlar."

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)