Reha Erginer: Artık daha umutluyuz

Spor Toto 1.Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'u 2-1 deviren Boluspor'da teknik direktör Reha Erginer açıklamalarda bulundu.

Erginer, "Maça çıkmadan biraz dezavantajlarımız vardı. Uzun bir ara vardı. 1 ay önce son maçımızı oynadık. Oyun ritmi bozulmuş bir takım vardı. Birtakım sıkıntılar olacağını konuşmuştuk. Göğüsleyecek güce sahiptik. Maça iyi başlamadık sonra dengeyi sağladık. Duran toptan golü bulduk. İlk yarı böyle bitse farkı olabilirdi. Ama golü kritik dakikada yedik. İkinci yarı gitti geldi. Kocaelispor gol de bulabilirdi. Biz de farkı açabilirdik. Bizim için 6 puanlık maçtı. Bu galibiyet bizim geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Maçtan sonra bizi alkışlayan Kocaelispor taraftarına da teşekkür ediyorum” dedi.