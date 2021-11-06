Reha Erginer: 1 puanın iki takım için de adil olduğunu düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında sahasında oynadığı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, 1 puanın her iki takım içinde adil olduğunu söyledi. Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir rakiple oynadıklarını dile getirdi.

Bandırmaspor’un formda bir rakip olduğunu belirten Erginer, "İlk yarıda topu rakibe biraz fazla bıraktık. Bu da bizim daha çok enerjimizi savunma anlamında harcamamıza sebep oldu. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. En azından topa sahip olduk. Gol pozisyonlarımızı artırdık. Pozisyon vermedik." diye konuştu.

Erginer, özellikle karşılaşmanın son 15 dakikasında oyunun üstün tarafının kendileri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son bölümde 3-4 gol pozisyonumuz var. Bitiricilikle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Oyuncularımı da çok fazla eleştiremiyorum. Bazı oyuncularım oynayabileceği limit seviyesinde oynuyor. Bazı oyuncuların alternatifi anlamında sıkıntıları var. Ama bu süreci bu kadronun içerisinde tamamlayacağız. Genele baktığımızda ikinci yarıdaki oyundan daha çok memnunum. Maç gol atanın kazanacağı şeklindeydi. Ama 1 puanın iki takım için de adil olduğunu düşünüyorum."

AA