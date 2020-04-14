Reflü her yaşta çıkabilen bir rahatsızlıktır. Bir mide rahatsızlığı olan reflü hastalığından pek çok kişi şikayetçidir. Reflü hastası atakları zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Reflü hastaları da reflüye ne iyi gelir şeklinde son zamanlarda araştırma yapmaktadırlar. Reflü hastalığına bitkisel çözüm yolları vardır. Peki, reflüye ne iyi gelir? Nasıl geçer? Reflüyü ne bastırır? Reflüye iyi gelen yiyecekler, meyve ve bitkiler nelerdir? İşte reflü hastalığına yardımcı olan bitkisel yollar. Reflü hastalığından şikayetçi olan kişiler internet üzerinden hastalığa dair bitkisel çözüm yöntemleri araştırmaktadırlar. Reflü hastalığına iyi gelen pek çok bitkisel yöntem mevcuttur. Sizler de bu bitkisel yöntemleri tercih ederek reflü hastalığınızı bitkisel yollardan tedavi edebilirsiniz.

Reflüye ne iyi gelir?

Lifli gıdalar reflüye iyi gelen gıdalar arasında yer alır. Eğer reflü hastalığından dolayı rahatsızlığınız söz konusu ise lifli gıdaları tercih ederek şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Lifli gıdalar mideyi rahatlatır ve kolayca enzimlenmektedir. Dolayısıyla reflüye neden olan hazımsızlık ortaya çıkmaz. Reflü hastaları lifli gıdalar tüketerek reflü hastalığının şikayetlerini minimuma indirebilirler. Reflü hastalarının sindirimi kolay yiyecekleri tüketmesi gerekir. Dolayısıyla reflü için lifli gıdaları tercih edebilirsiniz.

Balık tüketmek reflü hastalarının şikayetlerini azaltır. Balık yoğun miktarda omega 3 içerir. Omega 3 ise reflü hastaları için birebirdir. Reflü hastalarının kendisini daha iyi hissetmesi ve reflü semptomlarını hafifletmesi için mutlaka balık tüketmesi gerekir. Haftada en az 3 gün balık tüketmek reflü şikayetlerini minimum seviyesine indirecektir. Balık reflüye bağlı olan ağrıların da hafifletmesini sağlamaktadır. Az yağla pişirilmesi reflü şikayetlerini dindirmesi için daha yararlı olacaktır. Kereviz reflüye iyi gelen bir diğer besin kaynağıdır. Kereviz düşük kalorili gıdalar arasında yer alır. Dolayısıyla sindirimi kolay olan kerevizi bol bol tüketerek reflü şikayetlerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz. Kereviz aynı zamanda sindirim sistemine de çok iyi gelmektedir.

Lahana reflüye iyi gelen bir diğer gıdalar arasında yer almaktadır. Yoğun miktarda c vitamini içeren lahana reflü şikayetlerini azaltır. Reflü şikayetleri yaşıyorsanız mutlaka lahana tüketmeniz gerekir. Öğünlerinizde lahana tercih ederek reflü hastalığınızın şikayetlerine karşı etkili bir yöntem geliştirmiş olursunuz. Uzman doktorlar tarafından reflü hastalarına lahana tüketilmesi konusunda öneriler bulunuluyor. Reflü hastalığını iyi eden gıdalar arasında lahana yer almaktadır.

Muz tüketerek de reflü hastalığınızın semptomlarını hafifletebilirsiniz. Muz meyvesi ph değeri oldukça düşüktür. Dolayısıyla reflü hastaları bu tarz gıdaları tüketerek reflü şikayetlerini dindirebilir. Reflü hastalarının muz tüketmesi önerilmektedir. Eğer sizler de reflü şikayetleriniz bulunuyorsa ph değeri düşük olan muz gibi gıdaları tercih edebilirsiniz.

Reflü nasıl geçer?

Reflü hastalığını geçirmek için reflü hastalığına sebep olan etmenlerin üzerine yoğunlaşmak gerekir. Reflüye neden olan gıdalardan uzak durularak reflü hastalığınızı geçirebilirsiniz. Ayrıca pek çok bitkisel metot reflü hastalığına iyi gelmektedir. Brokoli tüketerek reflü hastalığını iyi edebilirsiniz. Reflü hastaları brokoli tüketmesi yoğun şekilde önerilmektedir. Brokoli besin değerleri bakımından yüksektir. Bu yüzden brokoli tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca brokoli mide yanması problemlerinin de önüne geçer. Böylece reflü şikayetleri azalır. Brokoliyi öğünlerinizde tercih ederek reflü hastalığınızı geçirebilirsiniz.

Reflü şikayetlerinizi dindirmek için uzak durmanız gereken gıdalar da bulunmaktadır. Öncelikle aşırı domates tüketimi ve çikolata tüketiminden kaçınmanız gerekmektedir. Domates reflüyü tetikler ve daha fazla semptomların artmasına neden olur. Aynı şekilde semptomları tetikleyen bir diğer gıda ise çikolatadır. Çikolata gibi gıdaları daha az tüketerek reflü şikayetlerinizi hafifletebilirsiniz.

Reflüyü tetikleyen bir diğer gıda ise nanedir. Nane semptomları daha ağır geçirmenize ve reflü atakların artmasını sağlayacaktır. Kilo alımı da reflüyü tetikler. Dolayısıyla reflü hastalığını bastırmak için mutlaka kilo vermeniz gerekmektedir. Gün içinde belirli aralıklarla egzersiz yaparak reflü hastalığının ataklarını bastırabilirsiniz. Fazla kilonuz bulunuyorsa bir diyetisyen yardımı ile fazla kilolarınız için diyete başlayabilirsiniz.

Reflüyü ne bastırır?

Reflü şikayetlerinizi bastırmak için pek çok gıda vardır. Eğer reflü şikayeti yaşıyorsanız hemen bir şeftali yiyebilirsiniz. Şeftali reflü şikayetlerini önemli ölçüde bastırır. Şeftali lif bakımından oldukça zengindir. Sindirimi kolay olan şeftali mideyi de hafifletir ve reflüyü dindirir. Şeftaliyi her öğününüzde tercih edebilirsiniz. Reflüyü bastırmak için bir diğer tüketebileceğiniz gıda ise peynirdir. Peynir reflü şikayetleri olan hastalara doktorlar tarafından önerilmektedir. Dolayısıyla öğünlerinizde mutlaka yanınızda peynir bulundurmanız reflüyü bastırmanız açısından önemlidir.

Reflüye iyi gelen yiyecekler meyve ve bitkiler

Reflüye iyi gelen meyve ve yiyecekler vardır. Reflü şikayetleri yaşamanız durumunda bu meyve ve yiyecekleri tüketerek semptomlarınızı önemli ölçüde hafifletebilirsiniz. Haşlanmış patates de reflü şikayetlerinizi azaltır. Haşlanmış patates yoğun miktarda lif içerir. Sindirimi kolay olan haşlanmış patates mideyi rahatsız etmez. Akşam öğünlerinizde reflü şikayetleri yaşamamak için haşlanmış patates tercih edebilirsiniz. Nişasta bakımından oldukça zengin olan haşlanmış patates haşlanarak tüketildiği takdirde reflü semptomlarnı ve ataklarını dindirir. Haşlandığından dolayı yağ oranı da düşük olacaktır.

Stres reflüyü tetikleyen ve reflünün semptomlarını ağırlaştıran bir diğer etmendir. Stressiz bir yaşam tarzı benimseyerek reflüyü geçirebilirsiniz. Daha rahat bir ortamlarda bulunarak stresten uzak durmanız reflü ataklarının bastırılması ve geçmesi açısından önem teşkil ediyor. Eğer sizlerin de reflü rahatsızlığınız varsa mutlaka bu tarz stresli ortamlardan uzak durmalısınız. Reflü şikayetlerinizi en aza indirmeniz için mutlaka tamamen doğal olan bu bitkisel metotları tercih etmeniz gerekmektedir.