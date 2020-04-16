Reflü, göğüste ağrı şikayetinin yaygın görüldüğü bir hastalıktır. Bu sebeple kalp krizi ile karıştırılır. Ayrıca reflü, boğaz yollarında da tahrişe sebep olarak faranjit ve benzeri boğaz yolu rahatsızlıklarına yol açar. Birçok rahatsızlığın temeli reflü olabilir.

Reflü nedir?

Ağızdan alınan gıdaların mideye inmesi, yemek borusu sayesinde gerçekleşmektedir. Yemek borusunun mide ile birleşen alt ucunda sadece gıdalar geçtiği zaman açılan diğer zamanlarda ise kapalı bir şekilde duran bir kapakçık bulunmaktadır.

Sfinkter adı verilen bu kapakçık mide asidinin ve midede sindirilen besinlerin geriye gelmesini engellemektedir. Yemek borusunun alt ucundaki sfinkterin gevşekliği sebebi ile mide asidi yemek borusuna geri kaçmaktadır. Bu rahatsızlığa ise tıbben reflü denilmektedir.

Reflü krizi belirtileri nelerdir?

Reflü krizinin başlıca belirtileri; mide ekşimesi veya yanması, göğüste yanma, yenilen yemeğin ağıza geri gelmesi, kilo kaybı, ağız kokusu, şişkinlik ve geğirme ile dişlerin çürümesi şeklinde özetlenebilir. Eğer mide asidi nefes borusuna sızacak olursa seste kısıklık, boğazda ağrı, öksürme, boğaz bölgesinde takıntı hissiyatı, gece gelen krizlerle ortaya çıkan astım, aşırı horlama ve uyku bozukluklarına yol açmaktadır.

Neler reflü hastalığına yol açmaktadır?

Reflü hastalığının en önemli sebebi, bir seferde çok miktarda yemek yemektir. Nikotin içeren ürünler, kafein ( kahve, çay, kola ve çikolata ), asitli meyveler ve meyve suları, kızartılmış ya da yağlı gıdalar, alkol, hamilelik, mide fıtığı, belli bazı ilaçlar reflü hastalığının nedenleri arasında sayılabilir.

Reflü tedavisi nasıl yapılır?

Reflü tedavisinde üç tip tedavi uygulanır. Bunlar;

1- Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Fazla kiloları vermek, alkol ve sigara kullanmamak reflü tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ayrıca ağır salçalı, sirkeli, yağlı yiyecekler, çikolata, nane, acılı gıdalar, asitli içecekler tüketilmemeli ve bunlardan uzak durulmalıdır.

Beli sıkan kemer, korse ve dar kıyafetler giyilmemelidir. Çok sıcak yiyecek ve içecekler yemek borusuna zarar vermekte ve hasarına yol açmaktadır. Bu yüzden çok sıcak ve soğuk yiyecek ve içeceklerden de uzak durulmalıdır. Yatağın başı 15-20 cm yükseltilmelidir. Yemekten sonra eğilerek iş yapılmamalıdır.

2- İlaç Tedavisi: Yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra uygulanan ilaç tedavisi ile amaçlanan yemek borusuna geri kaçarak reflü belirtilerine yol açan mide asidini azaltmaktır. Evde başka rahatsızlıklar için kullanılan bazı ilaçlarda reflüye yol açabilir. Reflü belirtilerinin görülmesi halinde bu ilaçlar hakkında doktorlara mutlaka danışılması gerekmektedir.

3- Cerrahi Tedavi: Reflü tedavisinde cerrahi tedavi türünün hedefi; yemek borusunun alt kısmını sıkıştırılması yolu ile midenin asidi geriye kaçma durumu engellemektedir.

İlerlemiş reflü sırt ve mide ağrısı yapar mı?

Reflünün ağrısında, yanma ile birlikte göğüs bölgesinde sancı görülebilmektedir. Bu sebeple zaman zaman kalp krizi belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Reflü ağrısı, göğsün orta bölümünde bazı hallerde ise karın kaslarının üst kesiminde ve yemek borusunun boyuna yakın bölgelerinde hissedilmektedir. Hatta bu ağrılar, sırta kadar vurabilmektedir. Reflü, mide ağrısının yanı sıra mide ekşimesi gibi şikayetlere de neden olmaktadır.

Reflüde bitkisel tedavi

Süt, reflü şikayetlerini azaltmaktadır. İçilecek süt 30 ml civarında, yağsız ve kaymaksız olmalıdır. Meyan kökü, kaygan karaağaç, papatya, hatmi reflüye iyi gelen bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle hatmi yaprağı ve kökü solunum sistemini döşeyen mukozanın inflamasyonu ve ağrı için kullanılmaktadır.

Ayrıca kuru öksürükte, ishalde, ülserde, kabızlıkta ve taşlar için de iyi geldiği bilinmektedir. Hatmi sindirim sisteminin içinde, derinin üzerinde koruyuculuk sağlar. Aynı zamanda öksürüğü azaltan ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek türde kimyasalları içeriğinde bulundurmaktadır.

Papatya ise uykusuzluk, anksiyete ve mide bulantısının, gazın geçmesi için geleneksel ilaçtır. Cilt hastalıkları ve kanser tedavisinden kaynaklanan ağız ülseri için topikal olarak kullanılır. Bitkinin çiçeği çay, ekstre, kapsüller ve ya tablet yapımında kullanılmaktadır.



