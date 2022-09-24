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Redmond ve Ghezzal'ın sakatlıklarında son durum

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş'ta elinde kırık tespit edilen Redmond'un Fenerbahçe derbisinde oynama şansı var. Ağrıları devam eden Ghezzal'in ise bu hafta idmanlara başlaması bekleniyor.

24 Eylül 2022, Cumartesi 13:26 Son Güncelleme:
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Redmond ve Ghezzal'ın sakatlıklarında son durum


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe 'yi konuk edecek Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürürken sakat oyuncuların durumu netlik kazanıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Redmond, el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdi. Yıldız oyuncunun tedavisine başlanırken derbide özel bir atel ile oynama ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve tedavisinde son aşamada olan Ghezzal için ise bekleyiş devam ediyor.

Yıldız oyuncunun ayağındaki ağrılarının devam ettiği belirtilirken bu hafta idmanlara başlaması ve derbide görev alması bekleniyor.

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