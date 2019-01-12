Bir süre önce oyunculara sunulan ve büyük ilgi gören Red Dead Redemption 2'ın online oyun modu Battle Royale benzeri dinamiklere sahip yeni bir oyun modu sunuldu. Gun Rush ismini taşıyan bu özel oyun modunda yerden silah bulup topluyoruz ve harita üzerinde hayatta kalan son kişi olmak için mücadele veriyoruz.

Fortnite'ı andıran oyunda toplamda 32 kişi haritada oyuna başlıyor ve son kişi olarak kalabilmeye çalışıyor. Gun Rush'ın diğer Battle Royale oyunlarından en büyük farkı ise daha hızlı bir oynanışı kullanıcılara sunuyor olması. Yani Gun Rush modunda oyuna başladıysanız 10 dakika içinde oyun bir şekilde bitiyor.

Red Dead Redemption 2 oyununu lisanslı alan herkesin erişebildiği bu oyun modu, oyuna olan ilgiyi daha da artıracak gibi görünüyor.

DHA