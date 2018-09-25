Red Dead Redemption 2 oyunculara yüzlerce seçenek sunacak

John Marston ya tamamiyle kanunsuz ya da nispeten onurlu bir kaçaktı. Rockstar Red Dead Redemption 2 ile bu duruma el atacak. Geliştiricinin bu konuda sunduğu yol, oyunculara “yüzlerce karar” sunmak.

Red Dead Redemption 2 gerçekçi bir deneyim hedefliyor

Resmi PlayStation Dergisi’nin Kasım 2018 sayısında, Rockstar North‘un Studio Başkanı Rob Nelson ve Sanat Yönetmeni Josh Bass, Red Dead Redemption 2’nin, 2010’daki oyundan hangi noktalarda farklı olduğunu anlattı. Nelson, ekibin daha fazla gerçekçilik yaratma isteğini açıkladı:

“Bu oyun, daha önce elde etmeyi başarabileceğimiz noktaya daha yakın hissettiriyor ve 1899’un Amerika’sında uyum içinde, doğal bir his veriyor. Red Dead Redemption 2’da, GTA serisinde bir araçta hızlandığınız ya da bir uçakta uçtuğunuz dünya arasında bir yakınlık var. RDR2’nin çok daha samimi ve gerçekçi hissettirmesini istedik; bu yüzden bu gerçekliği, eğlence duygusunu korurken olabildiğince ilerletmek anlamlıydı. Gerçeklik algısını, oyuncuya fazla cezalandırıcı olmadan yaratmak istiyoruz.”

Sanat Yönetmeni Bass ise oyundaki seçimlerin gerçekçi deneyimin bir parçası olduğunu kaydetti. Dahası, oyun dünyasının oyuncu seçimine verdiği tepki de aynı derecede bir parçası. Sonuç olarak, Red Dead Redemption 2 deneyimi diğer oyunlardan büyük ölçüde farklı olacak. Bass’ın açıklaması ise şöyle:

“Kapsamlı bir hikaye olsa da, oyun Arthur’un ne tür bir kanun kaçağı olduğuna karar vermenizi sağlayacak seçimlerle dolu. İster onurlu bir yasa kaçağı olsun, ister daha az onurlu, size kalmış. Dünya bu seçimlere hem büyük hem de, küçük ölçekte cevap verecek ve umarız ki oyuncular deneyimlerini paylaşmaya başladıklarında, birbirlerinden ne kadar farklı noktada olduklarını fark etmeye başlarlar.”

Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One’da 26 Ekim 2018’de yayınlanacak. Kısa bir süre önce oyunun çevrimiçi modu Red Dead Online için beta sürecinin Kasım 2018’de başlayacağı duyuruldu. (Psoyun.com)