Red Dead Redemption 2 için yeni oynayış videosu!

Ön siparişlerin başladığı oyunun, PlayStation 4 Pro versiyonunun 105 GB gibi akıl almaz bir disk boyutuna ihtiyaç duyması oyuncuların tepkisine neden olsa da, Red Dead serisinin bu üçüncü oyunu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.





Rockstar, Red Dead Redemption 2 için yeni bir oynayış videosu daha yayınlandı. Dört dakika uzunluğunda olan bu video, Ağustos ayında yayınlanan ilk oynayış videosu ile benzer şekilde dikkat çekici ipuçlarına ev sahipliği yapıyor.

Düşman gruplarına ve çetelere değinilen oynayış videosunda tren soygunları özellikle vurgulanıyor. Grafikleri ile kendine hayran bırakan oyunda yer alan vahşi hayvanlar, oynayış videosundaki dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. (ShiftDelete)