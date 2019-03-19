Red Dead Redemption 2 güncellemesi oyunu 'bozuyor'

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir oyun olan Red Dead Redemption 2, bu kez gelen bir güncelleme birlikte yaşanan grafik kalitesi düşüşüyle can sıkıyor. Oyunu oynayanların hemfikir olduğu bir konu var ki da Red Dead Redemption 2'nin grafik kalitesinin hayli iyi ve doyurucu olduğu. Kaplamalardaki ince detaylar, gölgeler, derinlikler ve hatta ortam hissiyatını oyuncuya fazlasıyla veren oyun, bu özellikleriyle beğeni toplarken, gelen bir güncelleme işin rengini değiştirmişe benziyor.

Bu saydığımız grafik özelliklerinde kayda değer bir kayıp yaşandığını iddia eden oyuncuların yakındığı bir diğer konu da güncelleme notlarında güncellemenin grafik tarafında ne gibi değişiklikleri yaptığının belirtilmemesi.

GTA serisinin de yapımcısı olan Rockstar Games'ten ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu nedenle oyuna gelen son güncellemeyi indirmekte acele etmemekte fayda var.

DHA