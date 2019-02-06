Red Dead Redemption 2 dünya çapında 23 milyon kopya sattı!

Niko Partners analisti Daniel Ahmad önceki oyunla kıyaslayarak Red Dead Redemption’ın şu ana kadar sadece 15 milyon kopya sattığını hatırlattı. Red Dead Redemption 2, yaklaşık 4 ay önce yayınlandı, ancak şimdiye dek önceki oyundan 8 milyon daha fazla satış yaptı.

Red Dead Online‘ın yayınlandığı sırada GTA Online’dan daha popüler olması pek de şaşırtıcı değil. Çevrimiçi oyunlar, GTA Online‘ın altı yıl önce hayatımıza girmesinden bu yana giderek daha popüler hale geldi. Şu anda Red Dead Online’a kıyasla GTA Online geçmişinden kaynaklı olarak daha büyük bir kullanıcı tabanına sahip.

Red Dead Redemption 2 çıktığından bu yana satış listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. İncelemelerdeki olumlu puanları göz önüne alındığında, Red Dead Redemption 2 için yakın zamanda satışlar yine başarılı şekilde devam edecektir. (Psoyun.com)