Red Bull’un Home Ground turnuvasında şampiyon belli oldu

Dünyanın en iyi Valorant takımları Red Bull’un Home Ground turnuvasında buluştu. 28-31 Ocak tarihleri arasında çevrim içi düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Eşsiz formatıyla dikkat çeken Home Ground turnuvasında rakiplerini birer birer geçen G2 Esports şampiyon oldu. Final mücadelesinde Team Liquid’ı 3-1’lik skorlar geçen G2 Esports takımı £10,000’luk ödülün de sahibi oldu. Ninjas In Pyjamas takımı ise turnuvayı 3. olarak tamamladı.