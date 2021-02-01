Red Bull’un Home Ground turnuvasında şampiyon belli oldu
Valorant dünyasının en yeni ve en eşsiz mücadelesi Red Bull’un Home Ground turnuvası ilk şampiyonunu buldu. Dünyanın en iyi Valorant takımlarının davet edildiği turnuvada şampiyon G2 Esports oldu. Final mücadelesinde Team Liquid’ı 3-1’lik skorla geçen G2 Esports takımı £10,000’luk ödülün de sahibi oldu. Nefes kesen mücadelelerin tekrarı Twitch.tv/redbulltr adresinde izlenebiliyor.
Dünyanın en iyi Valorant takımları Red Bull’un Home Ground turnuvasında buluştu. 28-31 Ocak tarihleri arasında çevrim içi düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Eşsiz formatıyla dikkat çeken Home Ground turnuvasında rakiplerini birer birer geçen G2 Esports şampiyon oldu. Final mücadelesinde Team Liquid’ı 3-1’lik skorlar geçen G2 Esports takımı £10,000’luk ödülün de sahibi oldu. Ninjas In Pyjamas takımı ise turnuvayı 3. olarak tamamladı.