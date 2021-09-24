Fanatik, Red Bull BC One dansçılarıyla özel bir röportaj gerçekleştirdi. Dünyanın en iyi bire bir dans yarışmasında yer alan Jester ve Setenay merak edilen soruları yanıtladı. İki dansçının sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu...

Dans kariyeriniz nasıl başladı?

Jester: “Dansla ilkokulda tanıştım. Bir arkadaşım merdiven boşluğunda breaking hareketleri deniyordu, bana da öğretmesini istedim. Gel zaman git zaman internetten videolar izleyerek ufak bir arkadaş grubuyla dans etmeye çalışıyorduk.”

Setenay: “İlkokul çağlarımda Kafkas halk dansları ile dansa yeteneğimi keşfettim. İlerleyen yıllarda bunu gerçek bir kariyer haline getirebilmek için Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümü sınavlarına girdim ve kazandım. Böylelikle dans kariyerim başlamış oldu."

2024 Paris Olimpiyatları’nda breakdans/breaking bir branş olarak yer alacak.

Jester: “Tabii ki bu harika bir haber! Özellikle kültürün bilinirliği açısından insanların bakış açılarında yeni bir perspektif açıyor. Çünkü breaking aslında Hip Hop kültürünün temelini oluşturan elementlerden biri ve diğer dans türlerindeki dansçıların çoğu bundan bihaber."

Setenay: “Peşinde koştuğum hayallerin bir hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi gibi bir şeydi bu. Birine “dansçıyım ben” dediğinizde insanların suratında kayıtsız bir ifade oluşuyor çoğu zaman. Bunu gerçek bulmuyorlar ama şu an bu işin Olimpiyatlara kadar gidebildiğini gördüklerinde bizi daha fazla ciddiye alacaklarını düşünüyorum.”

Bir dansçı olarak karşılaştığınız güçlükler arasında hatırınızda kalan ne var?

Jester: “Kendi yolunu bulmak güç. Hatta bence kendi yoluna gitmeye karar vermek daha da güç. Cesaret istiyor. Bununla başa çıkmak için de kendimle baş başa kalıyorum ne zaman yolumu kaybettiğimi hissetsem yalnız başıma karar vermeye çalışıyorum. Sosyal medya, arkadaş çevresi, yaşadığım yer vs. Neden başladığımı ve ne istediğimden emin olmak benim için en önemli mücadele oldu."

Setenay: "Nasıl hayatımı devam ettirebilirim? Nasıl para kazanırım? gibi endişeler çoğu dansçının aklının bir köşesinde sürekli dönüyor. Benim en çok zorlandığım zaman Breaking’e ilk başladığımda yaşadığım psikolojik savaşlar oldu sanırım. O zamana kadar dansla güzel uyumlu bir ilişkimiz varken, kendimi bir anda kendimle ve dansla savaşırken buldum. Çünkü bu iş gerçek bir mücadele istiyor."

Red Bull BC One 3 Ekim’de İzmir’de gerçekleşecek. Bu sene birçok etkinlik iptal oldu. Bu dans dünyası için iyi bir haber mi?

Jester: “Kesinlikle iyi bir haber! Özellikle ülkede çok fazla teke tek mücadele etkinliği olmuyor ve teke tek tecrübesi yalnızca o mücadele anında elde ediliyor. Ne kadar fazla teke tek mücadele o kadar tecrübe, bu tecrübelerle dansçının kendisini daha yüksek seviyeli platformlarda temsil etmesi için önemli bir adım.”

Setenay: “Red Bull başlı başına çok özel bir etkinlik bizim için. Maalesef pandemi öncesi kendimizi gösterebileceğimiz çok fazla etkinlik Türkiye’de olmuyordu. Red Bull BC ONE çok uzun zamandır tüm B-Boy , B-Girl’ler ile bu kültürle ilgilenen çoğu insanın beklediği bir etkinlik. Bu güzel bir haber. Red Bull’a dansın ve dansçıların yanında olduğu için teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle.”