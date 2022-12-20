Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Dünya Finali, Brezilya’da yapıldı. 4 gün süren dev organizasyon adeta bir oyun festivaline dönüştü. Birçok ülkeden 30 bin kişinin katıldığı finalde toplam 135 maç oynandı.

400 etkinliğin yapıldığı oyun festivalinde maçlar için dev bir sahne kuruldu. Dünyanın en iyilerinin mücadele ettiği Red Bull Campus Clutch Finali'nde Türkiye’yi Werder Weremem takımı temsil etti.

Kupanın sahibi ABD temsilcisi oldu!

Ülkelerindeki elemeleri kazanarak dünya finaline isimlerini yazdıran 50 takım, 4 gün boyunca heyecan dolu maçlara imza attı. nefes kesen karşılaşmaların ardından ABD, Makedonya, Kanada ve Polonya yarı finalde karşı karşıya geldi. Rakiplerini elemeyi başaran ABD ve Kanada temsilcileri, dev finalde sahneye çıktı. Binlerce kişinin önünde oynanan karşılaşmanın ardından ABD temsilcisi üniversite takımı, 2022 Red Bull Campus Clutch dünya şampiyonu olarak hem kupayı hem de para ödülünü evine götürdü.

“Kuzey Amerika finali beklemiyordum”

ABD temsilcisi takımın oyuncusu Alex "Vansilli" Nguyen, “Bir Kuzey Amerika finali beklemiyordum açıkçası. Geçen yıl şampiyon olan Mısır temsilcisi takım için büyük bir taraftar desteği olduğunu gördük organizasyon boyunca. Grup aşamalarında bile uzatmaya giden çok fazla takım ve çok fazla maç vardı. Bu oyun sadece iki yaşını doldurdu, üçüncü yılına yeni giriyor ve dünyanın dört bir yanındaki bölgelerden rekabetçi takımlar çıktığını şimdiden görüyoruz. VALORANT için ne VCT'de ne de Red Bull Campus Clutch gibi bir turnuvada sadece tek bir bölgenin öne çıktığını düşünmüyorum" diye konuştu.

“Harika bir duygu”

Şampiyon takımın oyuncusu Micheal ‘Dark3st’ Herrera, “Dürüst olmak gerekirse bu şampiyonluk için çok çaba harcadık. Takım olarak çok çalıştık ve bunun sonucunda şampiyon olmak harika bir duygu” dedi. Ali Salahedin ise “Harikaydı… Brezilya’daki herkes bize karşı çok iyiydi, Sao Paulo'daki herkes çok iyi ve misafirperverdi. Bizi desteklemek için geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim, bu bizim için çok şey ifade ediyor” şeklinde yorum yaptı.