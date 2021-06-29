Red Bull Yağlı Direk için geri sayım başladı

1920’li yıllardan bu yana Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta kazananlar sürpriz ödüllerin de sahibi olacak. Red Bull Yağlı Direk ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Kabotaj Bayramlarının klasikleşmiş etkinliği olan ve bu seneden sonra Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilecek mücadele, bir kez daha adrenalin ve tutkuyu bir araya getirecek. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlik bu sene de 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinlik bu sene aynı anda 2 farklı noktada macera tutkunlarıyla buluşacak. Trabzon’da Faroz Limanı’nda ve Alanya’da da İskele Meydanı’nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk’te bu yıl ayrıca en güzel düşüş de seçilecek. Red Bull Yağlı Direk ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull Yağlı Direk nedir?

1920’li yıllardan bu yana 1 Temmuz Kabotaj Bayramlarının klasiği olan Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş, yağa bulanmış ve uzunluğu 12 metreye artırılmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı yakalayarak birinci olmaya çalışıyor. Bununla birlikte jüri de en güzel düşüşü seçiyor. Birinciler ise sürpriz hediyelerin sahibi oluyor.