Red Bull Yağlı Direk birincilerini arıyor

Gres yağıyla yağlanmış olan 12 metrelik kütüğün ucundaki Türk bayrağının alınmaya çalışıldığı Türkiye’nin en geleneksel yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk, bu sene de birbirinden eğlenceli görüntülerle birincilerini arıyor. 1 Temmuz’daki Kabotaj Bayramı’nın klasikleşmiş etkinliklerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, bu sene de eş zamanlı olarak üç şehirde düzenlenecek.

Trabzon (Faroz Limanı), Alanya (İskele Meydanı) ve Çanakkale’de (Eski Gümrük İskelesi) gerçekleştirilecek olan organizasyonda her noktada Türk bayrağını ilk alabilen kişiler birinci olacak. Red Bull Yağlı Direk ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek.com adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull Yağlı Direk nedir?

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın klasiği haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğü ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalışıyorlar. Katılımcıların sırayla kütüğün en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk Bayrağı’nı ilk alan sporcu yarışmanın galibi sayılıyor.