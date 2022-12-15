Red Bull sporcusu Kübra Dağlı’dan iki altın birden

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı’dan Türkiye Şampiyonası’nda iki altın birden… Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda mücadele eden Kübra Dağlı hem çiftler hem de takımlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Tatamide rakiplerini geride bıraktı

İlk olarak tatamiye Emirhan Muran’la çiftler kategorisinde çıkan Kübra Dağlı, ilk altın madalyasını kazandı. Ardından Aykut Taşkın, Yusuf Emre Akbıyık, Hayrunnisa Aygün, Emirhan Muran’la takımlar kategorisinde sahne alan Red Bull sporcusu, burada da rakiplerine geride bıraktı ve ikinci altın madalyasını boynuna taktı.