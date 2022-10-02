Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyon Kalle Rovanpera oldu. 2022 sezonunun 11’inci yarışı olan Yeni Zelanda Rallisi’nde bu sezonki altıncı zaferini elde eden Red Bull sporcusu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. 276,44 kilometre uzunluğuna sahip 17 etaplık Yeni Zelanda Rallisi’nde 2 saat 48 dakika 1 saniyede tamamlayan 22 yaşındaki Kalle Rovanpera, tarihin en genç WRC şampiyonu olmayı başardı. Red Bull sporcusu bu unvanı 1995’te 27 yaşındayken şampiyon olan Colin McRae’den aldı.

Üç yaşında motosiklet, sekiz yaşında araba kullanmayı başlayan Red Bull sporcusu, ‘En Genç WRC Şampiyonluğunun’ yanı sıra ‘En Genç Ulusal Ralli şampiyonu’, ‘İlk WRC2 Pro Dünya Şampiyonu’, ‘En genç WRC Pilotu’, ‘En Genç WRC Etap Galibi’ ve ‘Podyuma Çıkan En Genç WRC Pilotu’ unvanının da sahibi konumunda bulunuyor. Ayrıca WRC’de 2002 yılında Marcus Gronholm'un şampiyon olmasından 20 sene sonra ilk kez bir Finlandiyalı sürücü şampiyon oldu.

Kalle Rovanpera, bu sezon İsveç, Hırvatistan, Portekiz, Kenya, Estonya ve Yeni Zelanda Rallisi’ni kazanmayı başardı. Yeni Zelanda Rallisi’nde efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ikinci olurken, Ott Tanak üçüncülüğü elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 12’nci yarışı, 20-23 Ekim tarihlerinde İspanya’da gerçekleşecek.