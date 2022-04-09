Red Bull sporcusu Can Öncü sezonu podyumda açtı

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunu İspanya’da düzenlenen ilk yarışla açtı. Sabah saatlerinde düzenlenen Superpole yarışını üçüncü bitirmeyi başaran genç pilot, TSİ 16.15’te koşulan yarışa ilk çizgiden başladı.

Yarış boyunca harika bir performans gösteren Red Bull sporcusu Can Öncü yerini kimseye kaptırmadı. Son turda Lorenzo Baldassarri finiş çizgisini birinci geçen isim olurken, son dünya şampiyonu Dominique Aegerter ikinci, Can Öncü ise Aegerter’in ardından üçüncü oldu. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 13.30’da gerçekleşecek.