Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, kariyeri için önemli bir virajı dönecek. Yıldız pilot, Avrupa’nın en büyük binek otomobiller yarış serisi olarak değerlendirilen DTM'de (Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası) mücadele edecek. Başarılı sporcu, 1-3 Temmuz tarihinde Almanya’da bulunan Norisring pistindeki gerçekleştirilecek DTM 2022 takviminin 4. durak noktasında sahne alacak. DTM’de yarışacak ilk Türk pilot unvanını da ele geçirecek olan Ayhancan Güven, Nick Cassidy’nin Formula E takvimi nedeniyle yarışa katılamayacağı haberinin ardından sezonun ilk yarışında Sebastian Loeb'un kullandığı Red Bull Alpha Tauri Af Corse’nin direksiyonuna geçecek. Red Bull sporcusu, Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele edecek.

Ayhancan Güven, DTM’deki heyecanın yanı sıra dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinde ve sanal yarış serilerinde mücadele etmeye devam ediyor. Red Bull sporcusu bu sezon ayrıca 24 Saat Nurbirgring Yarışı’nda da yer almıştı.

DTM (Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası) hakkında

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), Almanya merkezli bir otomobil yarışı serisidir. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft ve ITC'nin (International Touring Car Championship lağvedilmesinin ardından 2000 yılında kurulmuştur. Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın diğer yerlerini de kapsamaktadır.