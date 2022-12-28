2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Red Bull sporcusu Ali Türkkan, son olarak FIA tarafından Güney Fransa'da düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalyayı ülkemize getirdi. Başarılı ralli pilotu Ali Türkkan, elde ettiği başarılar ve gelecek planlarını FANATİK'e anlattı.





Öncelikle nasılsın?

'Kendimi güzel keyifli hissediyorum. Red Bull ailesiyle burada bir arada olmak çok keyifli. Güzel vakit geçiriyoruz.'

2022 yılı senin için nasıl geçti?

Benim için oldukça zor bir yıl oldu. Fakat bunu olumsuz anlamda kullanmak istemiyorum. Bu olumsuzlukların tamamı benim gelişimimde olumlu rol oynadı. Bu sene Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bitirdiğimiz tüm yarışlarda podyumda yer aldık. Hatta bir yarışı da (İstanbul Rallisi) kazandık. Şampiyonayı dördüncü olarak tamamladık. İki yarışta teknik aksaklıklar yaşadık. Bu yüzden zirveden biraz uzak kaldık. Ama gerçekten çok keyifli ve öğretici bir sezon oldu. Aynı zaman bütün bu Türkiye Şampiyonası sezonunu FIA Motorsport Games’te ülkemizi gümüş madalya getirerek taçlandırdık. Orada da Ay-Yıldızlı tulumu giymek herhalde bir insana kolay kolay kısmet olacak şeyler değildi. O yüzden 2022 benim harika bir sezon oldu.

Kariyerinde çıtayı nereye koyuyorsun?

Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunu her fırsatta dile getiriyorum ve bu hedefe de adım adım yaklaşıyorum. Motorsporları oyunlarında kazandığımız bir gümüş madalya yine bir dünya arenasında oldu. Dünya Şampiyonası değildi adı ama 50’den fazla ülke vardır. Ralli branşında gümüş madalyayı getirmek buna yakın bir etki yarattı. Üzerimizde güzel bir etki oluşturdu.

En sevdiğin ralli pilotu kim?

Ben Fransızları seviyorum. Loeb ve Ogier’i çok seviyorum. İkisini birleştirip, Loeb’un biraz daha sosyal yönünü almak, Ogier’in de pilot yönünü alsam iyi bir karışım olur ama bu o kadar kolay değil.

Kariyerinde en mutlu olduğun an nedir?

Ben böyle anları mutluluk olarak nitelendirmiyorum ama yakın tarihte bakarsak en güncel olanı tabii ki de Fransa’da gümüş madalya kazanmak. Türk bayrağını açmak en mutlu olduğum an diyebilirim.

En beğendiğim Formula 1 pilotu kim?

Hiç beklemediğim bir yerden geldi. Performans olarak Hamilton ve Verstappen’i çok beğeniyorum. Ama sosyal yaşantı ve pistin dışındaki olaylara bakarsak da sanki biraz Hamilton biraz Verstappen’den sıyrılıyor gibi.

Bence sporcu olmak sadece sahanın içinde olmakla bitmiyor. Hamilton ve Verstappen gibi milyonlara hitap eden sporcuların hem saha içinde hem de saha dışında örnek sporcular olması gerekiyor. O yüzden sadece sportif başarılarına bakıp da bir idol seçmek böyle seviyelerde yanlış olur. Ben de hayatımda hem saha içinde hem de saha dışında örnek olmaya çalışıyoruz.

(Atalay Özçelikli - Özel Röportaj)