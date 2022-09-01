Dünyanın en prestijli ve en heyecanlı motor sporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya Motokros Şampiyonası’na Türkiye bu sene beşinci kez ev sahipliği yapacak. Geçen sene 100 bine yakın yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Afyonkarahisar’daki dev organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. 2018, 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen yarışlarda fırtına gibi esen KTM Red Bull Factory Racing takımı bu sene de birincilik için mücadele verecek.

Afyonkarahisar’ın efsane ismi bu sene yok

2018, 2019 ve 2021 yıllarındaki yarışlarda gösterdiği olağanüstü performansla Afyonkarahisar’ın efsanesi olmayı başaran Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings bu sene yaşadığı sakatlık sebebiyle 2022 MXGP Türkiye’de yarışamayacak. MX2’de iki dünya şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki Red Bull sporcusu Jorge Garcia Prado ise zirve için mücadele verecek. Genç yetenek Jorge Prado, 2018 ve 2019 yıllarında MX2 kategorisinde Afyonkarahisar’da tüm yarışları kazanırken, 2021 yılında MXGP kategorisinde ilk iki yarışta podyumda yer almıştı.