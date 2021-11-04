Red Bull Solo Q’da Play-Off zamanı

Türkiye’nin en iyi düellocularının mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2021 yılının en iyi oyuncusunu bulmak ve oyunun dengesini değiştiren anın heyecanını yaşatmak için geri döndü. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun en iyisini belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvasında son çevrim içi elemeleri bu hafta 5,6 ve 7 Kasım’da, şehir elemeleri ise 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Bu elemelerde rakiplerini alt eden 16 oyuncu, 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Play-Off turunda da başarılı olan 8 düellocu, 12 Kasım’da İstanbul’daki dev Türkiye Finali’nde 2021 yılının Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 2-4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. En iyi Solo Q oyuncusunun belirleneceği finallere Türkiye şampiyonu direkt olarak katılacak. ‘1v1’ League Of Legends efsanesi olmak isteyen oyuncular, Yapı Kredi Play, TurkNet, Fanatik ve AGON by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q’ya katılmak için http://redbull.com/soloq adresinden başvuru yapabilir.

En iyiler ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında kozlarını paylaşıyor

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra usta oyuncular da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri, üç gün boyunca lig formatında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan usta oyuncular Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Red Bull Solo Q-Vadi'nin Ustaları turnuvasının tüm maçları Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.