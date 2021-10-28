League of Legends oyuncularını üst koridorda ve 1'e 1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun eleme süreci başladı. Yedi ayrı online ve iki şehirde de offline olarak gerçekleştirilen elemelerde oyuncular, Red Bull Solo Q Türkiye Finali'ne katılmak için mücadele ediyorlar.

Yedi online eleme turunda finale kalan ikişer oyuncu ile iki şehirdeki offline eleme turunda ilk sırayı alan birer oyuncu, toplamda ise 16 oyuncu playoff turuna katılma hakkı elde edecek.

23 Ekim | Online Eleme #1

MrKazanova

rhynados35

24 Ekim | Online Eleme #2

Aelisia

Zacherrin