Red Bull Solo Q’da büyük final zamanı

Türkiye’nin en iyi düellocularının mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2021 yılının en iyi oyuncusunu bulmak ve oyunun dengesini değiştiren anın heyecanını yaşatmak için geri döndü. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da 1vs1’in en iyisini belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvasında 7 çevrim içi, İstanbul ve Ankara olmak üzere 2 çevrim dışı elemede rakibini alt eden 16 oyuncu, 8 Kasım’da gerçekleştirilen Play Off turunda Türkiye Finali’ne kalmak için karşı karşıya geldi. Kıyasıya düellolara sahne olan Play Off turunun ardından 8 amatör oyuncu, 12 Kasım’da İstanbul’daki finalinde 2021 yılının Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 2-4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. En iyi Solo Q oyuncusunun belirleneceği finallere Türkiye şampiyonu direkt olarak katılacak. ‘1v1’ League Of Legends efsanesi olmak isteyen oyuncular, Yapı Kredi Play, TurkNet, Fanatik ve AGON by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgiye http://redbull.com/soloq adresinden ulaşabiliyor.

En iyiler ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında kozlarını paylaşıyor

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra usta oyuncular da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri, üç gün boyunca lig formatında karşı karşıya geldi. İlk dört sırayı alan usta oyuncular, 12 Kasım akşamı gerçekleşecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde mücadele edecek. Red Bull Solo Q-Vadi'nin Ustaları turnuvasının tüm maçları Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.