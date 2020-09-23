Red Bull Sky Tour’un son gösterileri Gaziantep’te

Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest’te herkesin gözü gökyüzünde olacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un son uçuşlarını 24-26 Eylül’de Gaziantep’te gerçekleştirecek. İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği gösteri uçuşlarıyla Marmaris ve İstanbul’dan sonra Gaziantep’i de ele geçirecek.

“Türkiye’de uçmak her zaman büyük bir keyif”

Dünya Ralli Şampiyonası ve İstanbul Yarı Maratonu’nda Red Bull uçağıyla benzersiz şovlara imza atan İtalyan pilot Dario Costa, “Red Bull Sky Tour’un son uçuşlarını Gaziantep’te yapacağım için çok mutluyum. Umarım bundan önceki uçuşlarda olduğu gibi yine herkese güzel bir gösteri izleteceğim. Türkiye’de uçmak her zaman büyük bir keyif. Her performansım sonrasında oldukça olumlu geri dönüşler alıyorum. Yeni projelerle Türkiye’de yeniden uçmak için de şimdiden heyecanlanıyorum” ifadesini kullandı.

Red Bull Sky Tour nedir?

Geçen sene 4. Red Bull Uçuş Günü ve Teknofest’te Red Bull uçağı ile benzersiz şovlara imza atan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Red Bull Sky Tour kapsamında yaptığı uçuşlarla Türkiye’yi ele geçirdi. Bu sene ilk olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağının açılışında nefes kesici bir gösteri yapan İtalyan pilot Costa, sonrasında İstanbul’da herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağlamıştı. Red Bull pilotu Dario Costa en son olarak da Gaziantep’te nefes kesici gösteri uçuşları gerçekleştirecek.