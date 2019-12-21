Red Bull Salzburg: Merhaba Livepool, sıradaki kim?

Avusturya ekibi Salzburg, bu sezonki flaş kadrosundaki en önemli oyunculardan biri olan Takumi Minamino’yu 8 milyon Euro karşılığında Liverpool’a satmıştı. Son dönemde Salzburg’dan oyuncuların 2 yıl arayla İngiliz ekibine gitmesinin ardından Avusturya temsilcisi Twitter’dan esprili bir paylaşımda bulunuldu.

2014’te Salzburg’dan Southampton’a giden Sadio Mane, 2 yıl sonra soluğu Kırmızılar’da aldı. 2016’da RB Leipzig’e transfer olan Naby Keita da tıpkı Mane gibi 2018’de Jürgen Klopp’un takımına gitti.

Son olarak Minamino’nun, İngiliz devine imza atması sonrası Salzburg, “Merhaba Livepool, sıradaki kim?” diyerek Mane, Keita ve Minamino’nun görseliyle bir mesaj paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.