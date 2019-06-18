Red Bull Reign’e Milli Takım damgası

Beş eleme turnuvasının ilki olma özelliğine sahip meydan okumada, Avrupa Oyunları’na katılacak ‘Red-Light’ isimli 3x3 Milli Takımımız İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonu’nun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign’de ikinci eleme ise 28-30 Haziran tarihlerinde İzmir Bostanlı’da yapılacak. Türkiye şampiyonu takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak. Kayıtlar RedBull.com/3x3 adresinde devam ediyor.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda yeni sezon başladı. Turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul elemesinde 28 takım birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran, aynı zamanda Avrupa Oyunları’na katılacak ‘Red-Light’ isimli 3x3 Milli Takımımız, ilk elemenin galibi oldu.

‘Kalite çok yüksek’

3x3 basketbolun hızla geliştiğini dile getiren Red Light oyuncusu Anıl Uğur “3-4 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da Milli Takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nu bu anlamda değerlendirdiğimizde kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Red Bull Reign’de beş eleme turnuvasından ikincisi 28-30 Haziran tarihlerinde İzmir Bostanlı’da gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.



