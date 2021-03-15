Red Bull Project: Pro geri döndü. Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu, şehre izini bırakmak isteyenlere antrenman programlarıyla ilham olacak. Red Bull Project: Pro’da Kübra Dağlı çeviklik, Toprak Razgatlıoğlu da kuvvet konusunda hazırladıkları 10’ar günlük antrenman programlarını şehrin herhangi bir noktasında antrenman yapmak isteyenlerle paylaştı. İki sporcunun da antrenman videolarına RedBull.com/ProjectPro adresinden erişilebiliyor.

Bu sayede dileyen herkes, Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu’nun beslenme ve müzik listelerinin de bulunduğu projedeki antrenman programlarını uygulayarak kondisyonlarını artırabilecek.

Red Bull Project: Pro’da daha önce Red Bull sporcuları Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konularında hazırladıkları antrenman programlarıyla kendilerini takip edenlere ilham olmuştu. Koşu parkurunla iz bırak

Red Bull sporcularıyla antrenman yapanlar ayrıca çalışmaları boyunca kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecekler. 7 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup koşu rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek.