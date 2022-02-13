Dünyanın en büyük kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları yeniden uçmaya hazırlanıyor. Ne yakıt ne motor; yalnızca A4 kağıtla yapılmış uçaklar ve uçurma kabiliyetinin yer aldığı Red Bull Paper Wings büyük ilgi gören formatıyla yetenekli gençleri bekliyor. Elemelerin 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edeceği Red Bull Paper Wings yarışmasında, 60’tan fazla ülkeden katılımcı en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi dallarında becerilerini sergileyecek.

Türkiye elemelerinden Dünya Finaline Direkt Uçuş!

Türkiye’de toplam 18 üniversitede gerçekleştirilecek elemeler sonrasında, Türkiye finalisti olacak yetenekli gençler, 12-14 Mayıs tarihlerinde Avusturya’nın Salzburg şehrinde yapılacak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden hünerlerini sergilediği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki kazananı da direkt Red Bull Paper Wings Dünya Finali’ne katılarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7’de büyük bir heyecana ortak olacak.

İlk Elemeler Diyarbakır’da

Dünya çapında büyük ilgi gören formatıyla yurdumuzu şehir şehir gezecek Red Bull Paper Wings elemeleri Türkiye’nin dört bir yanında hava trafiğini yoğunlaştıracak. İlk üniversite elemeleri 18 Şubat tarihinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

“Dünyanın en iyi pilotu benim, ama kâğıt üzerinde!” diyen yetenekli üniversitelilerin katılımına açık olan yarışmada yer almak için tek gereken ise bir parça kâğıt ve sınırsız hayal gücü. Red Bull Paper Wings başvuru koşulları, eleme tarihleri ve yarışmaya dair detaylı bilgiye https://paperwings.redbull.com/tr-tr/ adresinden ulaşmak mümkün.