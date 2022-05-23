Red Bull Neymar Jr.’s Five’ta Dünya Finali zamanı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.’s Five’da Dünya Finali 23-24 Mayıs tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşecek. Türkiye’den 2022 şampiyonu Atletico Trabzon (Trabzon) ve 2021 şampiyonu San Marino’nun (Adana) katılacağı Red Bull Neymar Jr.’s Five Dünya Finali’nde 34 ayrı ülkenin takımı mücadele edecek. 22 Mayıs günü grup kuralarının çekileceği Red Bull Neymar Jr.'s Five’ta grup maçları 23 Mayıs Pazartesi günü, final müsabakaları ise 24 Mayıs Salı günü oynanacak. Katar’daki Dünya Finali’nde tüm maçlar QF Ceremonial Court’ta oynanacak. Karşılaşmalar Erman Yaşar ve Serkan Yetkin’in anlatımlarıyla Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye elemeleri nefes kesti

Katar’daki Red Bull Neymar Jr.’s Five Dünya Finali’nde yer alabilmek için Adana, Erzurum ve Trabzon’da düzenlenen elemelere katılan takımlar büyük kıyasıya bir mücadeleye girdi. Elemelerinin ardından FCE, Joga Bonito, Pura Vida, Atletico Trabzon, Lüks Team ve Kuvayi Milliyespor takımları 2022 Türkiye Finali’ne adlarını yazdırdı. Red Bull Neymar Jr.’s Five Türkiye Finali’nde rekiplerini elemeyi başaran iki Trabzon takımı Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten heyecan dolu karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı ve Katar biletini aldı.

Red Bull Neymar Jr.’s Five 2021 şampiyonu San Marino ise Ankara’da gerçekleşen Türkiye Finali’nde rakiplerine üstünlük kurarak hem kupaya hem de Katar’da gerçekleşecek finale adını yazdırdı.

Neymar Jr. Enstitüsü nedir?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki iki binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkânı sağlıyor.

Golünü at rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.’s Five’a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.