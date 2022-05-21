Red Bull Neymar Jr.’s Five belgeseli çekildi: Şampiyonların Şehri

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.’s Five’ın Türkiye elemelerindeki heyecanının tamamı belgesel olarak çekildi. 23-24 Mayıs tarihlerinde Katar’da düzenlenecek Dünya Finali’nde yer alabilmek için Türkiye elemelerinde kıyasıya rekabet eden takımların mücadelesinin konu aldığı belgeselde Türkiye’deki sokak futbolu kültürü Trabzon şehri merkeze alınarak anlatılıyor. İzmir elemelerinden Trabzon’daki finallere kadar yaşananların aktarıldığı, ‘‘Şampiyonların Şehri’’ adlı belgeselde, Trabzonspor ’un ve Milli Takımın efsane futbolcuları Hami Mandıralı ve Serdar Bali’nin röportajları da yer aldı.

Belgeselde eğlenceli röportajlar

İki efsane ismin yanı sıra Trabzon esnafıyla da sokak futbolu ve Trabzonspor’un tarihine dair keyifli, eğlenceli röportajlar da belgeselde yer aldı. 20 Mayıs Cuma günü redbull.com/sampiyonlarsehri‘nde yayınlanan, ‘‘Şampiyonların Şehri’’ belgeseli, 22 Mayıs Pazar günü 14.00’te Tivibu Spor 1 kanalında yayınlanacak. Belgeselin tekrarı ise aynı gün Tivibu Spor 1’de saat 22.00’de ekranlarda olacak. Belgesel aynı zamanda Socrates YouTube kanalında da gösterimde olacak.

Atletico Trabzon ve San Marino Dünya Finali’nde mücadele edecek

Katar’daki Red Bull Neymar Jr.’s Five Dünya Finali’nde yer alabilmek için Adana, Erzurum ve Trabzon’da düzenlenen elemelere katılan takımlar büyük kıyasıya bir mücadeleye girdi. Elemelerinin ardından FCE, Joga Bonito, Pura Vida, Atletico Trabzon, Lüks Team ve Kuvayi Milliyespor takımları büyük finale adını yazdırdı. Red Bull Neymar Jr.’s Five Türkiye Finali’nde diğer ekipleri elemeyi başaran iki Trabzon takımı Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten heyecan dolu karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı ve Katar biletini aldı.

Katar’daki finalde yer alacak 2021 Red Bull Neymar Jr.’s Five Türkiye Şampyionu San Marino ise Çanakkale, Sivas ve Denizli’deki elemelerin ardından Ankara’daki finalde mutlu sona ulaşarak adını Dünya Finali’ne yazdırdı.