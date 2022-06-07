Red Bull Mind The Gap, Türkiye’deki kaykay severleri buluşturuyor

Türkiye’nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması Red Bull Mind The Gap, bir kez daha Dünya Kaykay Günü’nde, dört şehirde eş zamanlı olarak amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getiriyor. 10 yıl önce ABD’de başlayan turnuvanın bu yılki Türkiye ayağında İzmir (Karşıyaka), Ankara (Gençlik Parkı), Bursa (Mıhraplı Park) ve İstanbul’da ( Beşiktaş ) gerçekleştirilecek. 21 Haziran Salı günü amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek yarışmaya katılmak isteyenler https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-mind-the-gap adresinden kayıt olabilir.

Katılımcıların en iyi performanslarını göstermeye çalışacağı Red Bull Mind The Gap, ‘Mesafe geçişi’ formatında düzenlenecek. Katılımcıların yaptıkları hareketin yaratıcılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları organizasyonda dört şehirde dört şampiyon belirlenecek. 10 yıl önce ABD'nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15'ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincirin yeni halkası olan Türkiye’de Dünya Kaykay Günü'nde birinci olan sporculara sürpriz hediyeler verilecek.