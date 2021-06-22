Red Bull Mind The Gap, Türkiye’deki kaykay severleri buluşturdu

Türkiye’nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması Red Bull Mind The Gap, Dünya Kaykay Günü’nde 4 farklı noktada profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirdi. Katılımcıların en iyi performanslarını göstermeye çalıştığı Red Bull Mind The Gap, İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de ‘mesafe Geçişi’ formatında düzenlendi.

Katılımcıların yaptıkları hareketin yaratıcılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları mücadele sonunda 4 şehirde 4 ayrı şampiyon belli oldu. Dünya Kaykay Günü’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Red Bull Mind The Gap’in İstanbul ayağında Emre Çako, Ankara ayağında Mert Cem Erbayraktar, İzmir ayağında Olcay Bultan ve Mersin ayağında da Ahmet Alhamet birinciliğe erişti.

10 yıl önce ABD'nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15'ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincirin yeni halkası olan Türkiye’de Dünya Kaykay Günü'nde birinci olan sporcular sürpriz hediyelerin de sahibi oldu.