Red Bull M.E.O.'de Dünya Finali heyecanı başladı | CANLI
Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finalleri’ne Türkiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un en güzel noktalarının sanal dünyaya aktarılmasıyla başlayan ve 2 hafta sürecek gaming festivalinde sıra finallere geldi. 28 ülkeden 32 takımı ve 16 oyuncu şehrin tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek. İlk heyecan ise Hearthstone ile başladı. Müthiş final mücadelelerini fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.
PUBG MOBILE Doğu Finali 22 Mart’ta oynanacak.
Müthiş final mücadelelerini fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.
20 Mart 20.00 – 00.00 – Red Bull M.E.O. Hearthstone Dünya Finali
22 Mart 15.00 – 20.00 – Red Bull M.E.O. PUBG Doğu Dünya Finali
27 Mart 20:00 – 00.00 – Red Bull M.E.O. Teamfight Tactics Dünya Finali
29 Mart 20:00 – 00.00 – Red Bull M.E.O.PUBG Batı Dünya Finali