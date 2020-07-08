Mobil oyunseverlerin bu sezon ‘Pubg Mobile’de mücadele verdikleri Red Bull M.E.O.’nun 5. ve son elemesi Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası oldu. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle, İstanbul Boğaz’nın tam ortasında gerçekleşen etkinlikte 64 oyuncu, sosyal mesafelerini koruyarak kendi arabalarında, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı.

Finale kalan son 3 takım belirlendi

Son elemenin yapıldığı feribot, Avrupa yakası takımını Sirkeci İskelesi’nden, Anadolu yakası takımını ise Harem İskelesi’nden alarak İstanbul Boğazı’nda 5 saatlik yolculuğa çıkardı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden yapılan etkinlikte Avrupa yakası, Anadolu yakasına üstünlük sağlayarak İstanbul’un en iyi yakası unvanını kazandı. Avrupa yakasından şampiyon Futbolist takımı çevrim içi elemelerde daha önceden finale katılmaya hak kazandığı için Avrupa yakası ikincisi 836. Pizza Locale, Avrupa yakası üçüncüsü Red Ego ve Anadolu yakası birincisi Fastpay Wildcats Red Bull M.E.O. Türkiye Finali’ne katılacak son 3 takım oldu.