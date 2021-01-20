Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına dönüştürecek

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye hazırlanıyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışacak. Böylelikle Red Bull M.E.O. heyecanının fitili ateşlenecek.

Red Bull 4’lü paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşacağı özel hazırlanmış filtreyle her hafta en yaratıcı drop indirme videosunu çeken oyunseverler, sürpriz ödüller kazanacak. Oyun hiç bitmesin isteyen oyunseverler bu eğlenceli deneyime dair daha fazla bilgiye RedBull.com/ARmeo adresinden ulaşabilir.

Kartlar Dünya Finali’nden önce son kez dağıtılacak

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunda Türkiye’nin en iyileri için arayışa çıktı. Bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verecek oyunseverler, şimdi de Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarında yarışacak. Türkiye şampiyonu olacak takımlar ise Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. Red Bull M.E.O.’da çevrim içi elemeler 28,29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Dünya Finali mart ayında İstanbul’da

Heyecanıyla şehri şimdiden saran Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonu da Türkiye’de belirlenecek. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun dünya şampiyonu ise mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.