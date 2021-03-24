Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nin ilk şampiyonları belli oldu

Dünyanın en iyi oyuncuları, en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri için Türkiye’de buluştu. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli önemli 32 takım ve 16 oyuncusunun, sanal ortama aktarılan İstanbul’daki mücadeleleri sonunda; şampiyonlar da belli olmaya başladı. İlk final, Kapalıçarşı’nın mistik atmosferinde gerçekleştirilen dijital kart oyunlarının en popülerlerinden Hearthstone’da yaşandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde Yunan oyuncu Achilleas Lamprakis ile İtalyan oyuncu Alessandro Ladisa karşılaştı. Heyecan dolu final sonunda kazanan Yunan temsilcisi Achilleas Lamprakis oldu.

PUBG MOBILE Doğu’nun şampiyonu KOUT

Sanal dünyaya aktarılan İstanbul’daki finallerin ikinci şampiyonu PUBG MOBILE Doğu Finali’nde belli oldu. Merakla beklenen final sonunda Kuveyt temsilcisi KOUT mutlu sona ulaştı. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilen finaller hakkında daha fazla bilgi ve Sanal İstanbul deneyimi RedBull.com/meo adresinde. Heyecan hız kesmeden devam ediyor

Red Bull M.E.O Dünya Finalleri 27 Mart Cumartesi günü 20.00’de Teamfight Tactics ile devam edecek. Ardından 29 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Futbolist ve Blaze Esports’un da şampiyonluk için mücadele edeceği PUBG MOBILE Batı Finali ile 2 haftalık gaming festivali sona erecek.