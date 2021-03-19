Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ne canlı yayınlar damga vuracak

Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takımı ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul’da buluşacak. 13 günlük gaming festivali heyecanı, 17 Mart’ta sanal İstanbul’un açılmasıyla başladı. Herkesin evlerinin konforunda gezebileceği İstanbul, 20 Mart’tan itibaren PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarının dünya şampiyonlarının belirleneceği bir arenaya dönüşecek.

13 günlük gaming festivaline ünlü yayıncıların canlı yayınları da damgasını vuracak. Soğuk Savaş ekibinden, Cantuğ ‘’ Unlost ‘’ Özsoy’a kadar birçok ünlü yayıncı 13 gün boyunca canlı yayın yapacak. Yayın programı ise şöyle:

19 Mart 19:00 - 21:00 Futbolist vs G2 Esports Hearthstone Gösteri Maçı

20 Mart 20:00 - 00:00 Hearthstone Dünya Finali

21 Mart 19:00 - 21:00 Egoist Pati ve Futbolist ile 4 vs 96

22 Mart 15:00 - 20:00 PUBG Mobile Doğu Dünya Finali

23 Mart 19:00 - 21:00 Nisa Ölmez ile PUBG Mobile 4 vs 4

24 Mart 19:00 - 21:00 Unlost ile PUBG Mobile Gösteri Maçı

25 Mart 19:00 - 21:00 Post 42 ve Futbolist ile Soğuk Savaş

26 Mart 19:00 - 21:00 Thaldrin ve Stratera ile TFT Gösteri Maçı

27 Mart 20:00 - 00:00 TFT Dünya Finali

28 Mart 19:00 - 21:00 PUBG Mobile Allstar Yayını

29 Mart 20:00 - 00:00 PUBG Mobile Batı Dünya Finali