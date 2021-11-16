Red Bull Kart Fight’ın en hızlısı Emre Özcan Karademir

10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight’ta şampiyon belli oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight'ta Türkiye’nin 15 şehrindeki 20 noktada düzenlenen elemelerin sonunda 20 noktanın her birinde en hızlı tur süresine ulaşan 1 genel, 1 üniversiteli katılımcı finale yükseldi. Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvada büyük final İstanbul’daki Tuzla Karting Park’ta gerçekleştirildi. Finale katılmaya hak kazanan 20 genel, 20 üniversiteli katılımcının mücadelesi sonunda Emre Özcan Karademir 2021 Red Bull Kart Fight Türkiye şampiyonu oldu. Büyük finalde ikinciliği Yüksel Berkay Erdem, üçüncülüğü de Roy Arhanyan elde etti.

‘Mutluluğumu kelimelerle tarif edemiyorum’

Red Bull Kart Fight’a büyük bir heyecanla geldiğini dile getiren Emre Özcan Karademir “Bu mücadelede şampiyon olmayı kelimelerle tarif edemiyorum. Yarışa çok fazla hazırlanma şansım olmadı. Ama simülasyonun getirdiği yarış tecrübesiyle şampiyon oldum. Belki şans yanımdaydı belki de pilotajım iyiydi. Ama sonuçta çok güzel bir organizasyonu birinci olarak noktaladım. Red Bull’a bu güzel organizasyon için teşekkür ederim” diye konuştu.

Şampiyonluk yolu Dragos’tan başladı

Red Bull Kart Fight Türkiye Finali’nde rakiplerini geçerek 2021 Türkiye Şampiyonu olan Emre Özcan Karademir’in mutlu sona ulaşan macerası İstanbul’dan başladı. Dragos’ta gerçekleştirilen elemede en iyi tur zamanını elde eden Karademir adını, 7 Kasım’da belli olan finalistler listesine dahil etti. Büyük finalde elemeleri de istediği sonuçla geçen Emre Özcan Karademir, toplu çıkışa sahne olan final yarışına 6. sıradan başladı. Rakiplerini bir bir geride bırakan Karademir, damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek şampiyon olmayı başardı.

Ayhancan Güven’den gösteri yarışı

İstanbul’da düzenlenen ve 40 finalistin büyük çekişmesine sahn olan RedBull Kart Fight Türkiye Finali’nin sürpriz bir konuğu da vardı. Kariyerine karting ile başlayan, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi motor sporları pilotlarından biri olan RedBull sporcusu Ayhancan Güven, mücadele öncesi hem bir gösteri yarışı yaptı hem de katılımcılara ilham oldu.