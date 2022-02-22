Red Bull Homerun’a 10 gün kaldı

Yılın en heyecan verici yarışı Red Bull Homerun’a geri sayım devam ediyor. 2020 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Red Bull Homerun’un heyecanı bir kez daha Bursa’da yaşanacak. Adrenalini yeniden doruklara çıkartacak olan organizasyon, yüzlerce ekstrem spor tutkununu 10 gün sonra, 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa Uludağ’da, Kuşaklıkaya Pisti’nde buluşturacak. Yılın en büyük heyecanına 10 gün kalırken, Bursa bu önemli organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı organizasyon, kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoriden oluşacak. Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler www.redbull.com.tr/homerun adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, amatör sporcuları olduğu kadar profesyonel sporcuları da içine dahil ediyor. Dünyanın dört bir yanında farklı formatıyla ilgi çeken Homerun, İsviçre’nin Olimpik snowboard sporcusu Markus Keller, 2004 Dünya Gençler Şampiyonu, Alp Kayağı Dünya Şampiyonası’nda 2007’de gümüş, 2011’de de bronz madalya kazanan İsveçli Hans Olson, Britanya’nın en önemli serbest stil kayakçısı ve Red Bull sporcusu Paddy Graham, dünyanın en yetenekli serbest stil kayakçılarından biri olan, 15 yaşında kariyerinin ilk X-Games madalyasını 15 yaşında kazanan Red Bull sporcusu Torin Yater-Wallace gibi isimler de organizasyona ilgi gösteren sporculardan oldu.

İHA