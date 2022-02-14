Red Bull Homerun heyecanı bu kez Uludağ’ı saracak

Türkiye’nin en heyecan verici kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa’yı ele geçirecek. Etkinlikte yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Uludağ’da bir araya gelecek.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak. Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun’da her kategorinin kadın ve erkek birincilerine sürpriz ödüller verilecek. Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler.

İlki 2020 yılında gerçekleştirildi

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayak severleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu.