Türkiye’nin en eğlenceli kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Bursa’yı ele geçirecek. Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Uludağ’da bir araya gelecek. Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun, kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak. 2023 yılında önceki etkinliklere ek olarak yarışçılar kendi tasarladıkları kostümleriyle de birbirlerine meydan okuyacak ve en eğlenceli kostüm ödülü de sahibini bulacak.

Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun’da her kategorinin kadın ve erkek birincilerine sürpriz ödüller verilecek. Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler 18 Ocak’tan itibaren online olarak kayıt olmaya başlayabilecek.

İlki 2020 yılında gerçekleştirildi

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayak severleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu.