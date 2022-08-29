Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi FUT Esports temsil edecek

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarının karşı karşıya geldiği Red Bull Home Ground, en üst düzey VALORANT rekabetini yaşatmak ve oyunu başka bir boyuta taşımak için geri döndü. Geçen seneden farklı olarak Kuzey Amerika takımlarının da hünerlerini sergilediği dev VALORANT turnuvası Home Ground’da Türkiye’yi temsil edecek takım 28 Ağustos Pazar günü belli oldu.

Manchester bileti için dev mücadele

Elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin en iyi takımları arasında olduklarını ispatlayan Dark Passage Esports Club, Fire Flux Esports, FUT Esports, Galakticos, Galatasaray Espor, Papara SuperMassive Blaze, Team Lixa Esports ve Thunderbolts Gaming takımları 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya geldi. 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşen Home Ground Türkiye Finali’nde Thunderbolts Gaming takımını 3-1 geçmeyi başaran FUT Esports, Manchester biletini cebine koydu. Dünyanın en iyi VALORANT oyuncularının mücadele vereceği Home Ground Dünya Finali, Aralık’ta twitch.tv/redbulltr adresinden Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak.