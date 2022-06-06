Samsung Galaxy ve Ford’un iş birlikleriyle gerçekleşen ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının büyük finali İstanbul’da yapıldı. ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada üçer kişilik iki takımın karşılaştığı Red Bull Half Court’ta Mersin, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen elemlerde rakiplerini saf dışı bırakarak finale isimlerini yazdıran takımlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan basketbol sahasında kupa için mücadele verdi. Büyük final öncesinde final sahasının zemini Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, kupanın kaldırıldığı sahaya uygulandı.

Kupanın sahipleri Alsancak Premium ve Celal Bayar Üniversitesi

Rekabetin doruğa ulaştığı Türkiye finalinde erkekler klasmanında Hasketbol karşısında galip gelen Alsancak Premium Red Bull Half Court 2022’nin şampiyonu oldu. Kupaya uzanan Alsancak Premium, 2021 yılında da Türkiye’nin en iyi 3x3 basketbol takımı olmayı başarmıştı. Kadınlar klasmanında ise Kozy ve Celal Bayar Üniversitesi takımları büyük finalde karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstünlük kuran Celal Bayar Üniversitesi kadın basketbol takımı Türkiye’nin en iyi 3x3 kadın basketbol takımı oldu. Red Bull Half Court 2022’de Türkiye şampiyonu olan takımlar Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Red Bull Half Court ile ilgili detaylara redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.