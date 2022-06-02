Samsung Galaxy ve Fordu’un iş birlikleriyle gerçekleşen, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının final zamanı geldi. ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3’er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court’ta son eleme 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek. Red Bull Half Court’ta elemeleri başarılı şekilde geçen takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Kadınlar kategorisinde eleme İstanbul’da

Red Bull Half Court’ta kadın sokak basketbolcuları ise 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak elemede hünerlerini sergileyecek. Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular 2022 Red Bull Half Court kupasına uzanmak için 5 Haziran Pazar günü finale çıkacak. Red Bull Half Court basketbol turnuvasında Türkiye şampiyonunun belli olacağı final sahası Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, final öncesinde kupanın kaldırılacağı sahaya uygulandı. Red Bull Half Court ile ilgili detaylara redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.