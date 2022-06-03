Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan ve amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilemesi için geri dönen Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının Türkiye Finali bu sene 5 Haziran Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda bulunan basketbol sahasında oynanacak. Samsung Galaxy ve Ford’un iş birlikleriyle organize edilecek, Türkiye’nin en iyi kadın ve erkek sokak basketbol takımlarının belli olacağı etkinliğin final sahası, Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, final öncesinde kupanın kaldırılacağı sahaya uygulandı.

ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3’er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court basketbol turnuvası, 2021 yılında birçok ülkede aynı anda düzenlenirken, turnuvanın oynandığı basketbol sahaları birbirinden özel tasarımcıların kaleminden çıkan tasarımlarla yeniden renklendirildi. 2021 yılında Türkiye Finali’nin oynandığı Abbasağa Parkı’ndaki basketbol sahası ise Sinan Güler'den ilham alan tasarımcı ve mural sanatçısı Max On Duty tarafından yeniden dizayn edildi.

2022 final sahasını Cins ve Mert Tugen tasarladı

Daha önceki senelerde olduğu gibi 2022 yılında da tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Red Bull Half Court’un Türkiye Finali, Samsung Galaxy ve Ford’un iş birlikleriyle bu sene 5 Haziran Pazar günü İstanbul’daki Yoğurtçu Parkı’nda bulunan basketbol sahasında oynanacak. Türkiye’nin en iyi kadın ve erkek sokak basketbol takımlarının belli olacağı final sahası Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği sahanın tasarımı, bugüne kadarki en ince, en büyük ve zırh alüminyum ile çerçevelenmiş, en sağlam Samsung Galaxy TAB S’in etkileyici dayanıklılığı, süper ince, hafif tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ve ultra düşük gecikme süresi olan yeni S Pen ile yapıldı. Etkinliğin görüntüleri ise Samsung Galaxy S22 Ultra ile kaydedildi. Çizim, final öncesinde kupanın kaldırılacağı sahaya uygulandı. Red Bull Half Court’un başvuru şartları ve katılım detaylarına redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.