Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının büyük finali Kadıköy’de yapıldı. ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada üçer kişilik iki takımın karşılaştığı Red Bull Half Court’ta bu yıl takımlar Mersin, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen elemelerde finale çıkmak için mücadele verdi. Son elemenin İstanbul’da yapıldığı dev turnuvada takımlar 5 Haziran Pazar günü Türkiye’nin en iyi sokak basketbol takımı olmak için sahaya çıktı. Büyük final öncesinde Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan final sahasının zemini Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, kupanın kaldırıldığı sahaya uygulandı.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon belirlendi

Rekabetin doruğa ulaştığı Türkiye finalinde erkekler klasmanında adını finale yazdıran Hasketbol takımı 2021 yılında Türkiye’nin en iyisi olan Alsancak Premium ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu final maçının ardından Alsancak Premium takımı, Red Bull Half Court 2022’nin şampiyonu olmayı başardı. Kadınlar klasmanında ise Kozy ve Celal Bayar Üniversitesi takımları büyük finalde kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı. Rakibi karşısında üstünlük kurmayı başaran Celal Bayar Üniversitesi takımı Türkiye’nin en iyi 3x3 kadın basketbol takımı oldu.

Alsancak Premium takım kaptanı Kıvanç Dinler, “Red Bull bunu hep yapıyor derler ya. Red Bull gerçekten bunu hep yapıyor. ‘Acaba bu sene nasıl olacak?’ diye düşünüyorsunuz. Hiç bilmediğin bir yerde harika bir ambiyans geliyor. Sahanın tasarımından, turnuvanın atmosferine kadar her şey gerçekten çok güzeldi. Sekiz yıldır bu turnuvaya katılıyoruz. Bundan beş yıl önce yine Red Bull Half Court’ta bir hakem bana takım kurmamı söylemişti. Aslında Alsancak Premium’un hikayesi o zaman başladı. Ben de o hakemin sözünü dinledim ve kendi öğrencilerimden bir takım kurdum. Şimdi toplamda 4 kez Türkiye şampiyonu olduk. Sırada Kahire’de ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek var. Ümit ediyorum ki ülkemize Kahire’den Dünya Şampiyonu olarak döneceğiz” diye konuştu.

Celal Bayar Üniversitesi kadın basketbol takım kaptanı ise “Red Bull Half Court turnuvasına hazırlanmak için kısıtlı bir süremiz vardı. Ancak hepimizin basketbol geçmişi olduğu için tecrübeliydik ve burada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Manisa için güzel bir başarı oldu. Zaten kendimizden emin olarak gelmiştik ve kazandığımız için çok mutluyuz. Ülkemizi Kahire’deki Red Bull Half Court Dünya Finali’nde temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Umarım oradan da başarılı bir sonuçla döneriz. Ayrıca Red Bull’a da bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz. Bu turnuva takımımıza çok şey kattı” dedi.