Red Bull Gaming Ground @HOME’da mücadele sırası Unlost’ta
Red Bull Twitch kanalı sunduğu içeriklerle fark yaratmaya devam ediyor. Red Bull Gaming Ground @HOME’da geçtiğimiz haftalarda Red Bull sporcuları İsmail ‘Isopowerr’ Can Yerinde ve Ayhancan Güven ile buluşan oyunseverler, bu hafta da ünlü yayıncı Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy ile bir araya gelecekler. Unlost’un arkadaşlarıyla takipçilerine meydan okuyacağı CS:GO mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak.
Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler bu hafta Red Bull Gaming Ground @HOME’da Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy ile buluşacak.
Ünlü Twitch yayıncısı Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy, 1 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da başlayacak canlı yayında arkadaşlarıyla CS:GO oynayacak. Bu yayını Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlemek mümkün olacak.