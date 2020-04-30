Red Bull Gaming Ground @HOME’da mücadele sırası Unlost’ta

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler bu hafta Red Bull Gaming Ground @HOME’da Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy ile buluşacak.

Ünlü Twitch yayıncısı Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy, 1 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da başlayacak canlı yayında arkadaşlarıyla CS:GO oynayacak. Bu yayını Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlemek mümkün olacak.