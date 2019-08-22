Red Bull Formulaz fırtınası

Tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, 11. kez Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi. Anadolu’nun en eğlenceli, en macera dolu yarışlarından birisine ev sahipliği yapan Rize’deki bu heyecanlı yarışı izlemeye binlerce insan katıldı.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu.

‘Pist çok zorlu’

Rize’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen organizasyona Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katılım gösterdi. 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan ve birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun sürüşü de merakla izlendi.

Etkinlik sırasında konuşan Sofuoğlu, “Red Bull Formulaz çok zevkli, heyecanlı bir yarış. Pist çok zorlu, hava da yağışlı. Herkes de iyi yarışçı” dedi.

Saatte 70 km hıza ulaştılar

70 yarışmacının yağmurlu havada ve kaygan zeminde performans sergilediği Red Bull Formulaz ’da, saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen arabalar, 1.600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.